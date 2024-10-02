Угорщина знову спробує поновити участь у наукових і студентських обмінах у ЄС

Угорщина запропонувала нові кроки, які, як сподівається, покладуть край суперечці з Європейською комісією щодо участі країни у програмі студентських обмінів Erasmus та наукової співпраці Horizon.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Минулого року ЄС виключив деякі угорські університети із фінансування ЄС за програмами Erasmus і Horizon Europe, які спонсорують перебування тисяч студентів і викладачів у закордонних університетах.

Там пояснили цей крок тим, що Угорщина не змінила свою практику призначення політиків, близьких до уряду, до складу рад 21 університету, якими керують так звані "фонди громадської довіри".

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Після цього угорські урядовці, які обіймали посади в цих фондах, подали у відставку, але інші політики партії влади Угорщини залишилися на своїх місцях.

Законопроєкт, розроблений Міністерством культури та інновацій Угорщини та винесений на громадське обговорення, має закрити й цю "лазівку" та унеможливити роботу міністрів, парламентарів і мерів на університетських посадах.

У Міністерстві визнали, що поки не досягли згоди з Європейською комісією і що нинішній законопроєкт просто формулює компроміс, який Брюссель вже вказав як недостатній. Там звинуватили ЄС у відмові вживати заходів зі свого боку.

Нагадаємо, з вересня після рішення Суду ЄС стосовно невиконання Будапештом вимог щодо притулку Європейська комісія також може стягувати з Угорщини мільйони євро штрафу.