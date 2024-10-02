Венгрия снова попытается возобновить участие в научных и студенческих обменах в ЕС

Венгрия предложила новые шаги, которые, как надеется, положат конец спору с Европейской комиссией относительно участия страны в программе студенческих обменов Erasmus и научного сотрудничества Horizon.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В прошлом году ЕС исключил некоторые венгерские университеты из финансирования ЕС по программам Erasmus и Horizon Europe, которые спонсируют пребывание тысяч студентов и преподавателей в зарубежных университетах.

Там объяснили этот шаг тем, что Венгрия не изменила свою практику назначения политиков, близких к правительству, в состав советов 21 университета, которыми руководят так называемые "фонды общественного доверия".

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После этого венгерские чиновники, которые занимали должности в этих фондах, подали в отставку, но другие политики партии власти Венгрии остались на своих местах.

Законопроект, разработанный Министерством культуры и инноваций Венгрии и вынесенный на общественное обсуждение, должен закрыть и эту "лазейку" и сделать невозможным работу министров, парламентариев и мэров на университетских должностях.

В Министерстве признали, что пока не достигли согласия с Европейской комиссией и что нынешний законопроект просто формулирует компромисс, который Брюссель уже указал как недостаточный. Там обвинили ЕС в отказе принимать меры со своей стороны.

Напомним, с сентября после решения Суда ЕС относительно невыполнения Будапештом требований по убежищу Европейская комиссия также может взимать с Венгрии миллионы евро штрафа.