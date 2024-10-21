Греція знайшла двох загиблих мігрантів біля острова Самос

Греція знайшла тіла двох мігрантів, які вважалися зниклими безвісти після того, як човен затонув біля острова Самос.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані берегової охорони країни, передає "Європейська правда".

Рятувальники знайшли тіла двох мігрантів – чоловіка і жінки, які вважалися зниклими безвісти після того, як човен затонув біля острова Самос в Егейському морі.

За даними берегової охорони, ще 22 людини, які перебували на тому ж човні, були врятовані в гарну погоду, і рятувальна операція завершилася.

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Грецькі рятувальники час від часу повідомляють про порятунок шукачів притулку, які намагаються дістатися країни на малих човнах.

21 серпня повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.

27 вересня грецька берегова охорона знайшла тіло жінки і врятувала 15 мігрантів з моря після того, як їхній човен перекинувся біля острова Кос у східній частині Егейського моря.

А нещодавно Греція виявила тіла чотирьох загиблих мігрантів після того, як їхній човен затонув біля острова Кос у східній частині Егейського моря.