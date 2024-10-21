Греция нашла двух погибших мигрантов возле острова Самос

Греция нашла тела двух мигрантов, которые считались пропавшими без вести после того, как лодка затонула возле острова Самос.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные береговой охраны страны, передает "Европейская правда".

Спасатели нашли тела двух мигрантов – мужчины и женщины, которые считались пропавшими без вести после того, как лодка затонула у острова Самос в Эгейском море.

По данным береговой охраны, еще 22 человека, находившихся на той же лодке, были спасены в хорошую погоду, и спасательная операция завершилась.

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Греческие спасатели время от времени сообщают о спасении искателей убежища, которые пытаются добраться до страны на малых лодках.

21 августа сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, которые пытались добраться до страны через море на небольших лодках.

27 сентября греческая береговая охрана нашла тело женщины и спасла 15 мигрантов из моря после того, как их лодка перевернулась возле острова Кос в восточной части Эгейского моря.

А недавно Греция обнаружила тела четырех погибших мигрантов после того, как их лодка затонула возле острова Кос в восточной части Эгейского моря.