Французів з наближенням зими знову закликали економити електроенергію

Уряд Франції перед початком холодної пори року знову запустив кампанію із закликом економно використовувати енергоресурси.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Хоча цього року Європі не загрожує дефіцит енергоресурсів, як у 2022 році, французький уряд вирішив повторити заклик до громадян ощадливо використовувати ресурси і перетворювати це на звичку.

Кампанія має на меті "нагадати, що кожен вчинок має значення, і продовжити траєкторію зменшення нашого споживання енергоресурсів", зазначила міністерка з питань енергетики Ольга Жіверне.

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"Вже два роки нам вдається підтримувати зниження споживання енергоресурсів – газу й електроенергії – на 12%, порівняно зі споживанням 2019 року", – додала вона.

Кампанію оформили як серію коротких роликів про прості способи зменшити споживання, які будуть крутити на телеканалах і радіо.

Після перших закликів влади економити восени 2022 року французи помітно знизили споживання, так само сталося у Данії.

Чехія у 2023 році спожила найменше газу за останні 30 років, при цьому найбільше зниження сталося завдяки економії домогосподарств.