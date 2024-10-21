Французов с приближением зимы снова призвали экономить электроэнергию

Правительство Франции перед началом холодного времени года снова запустило кампанию с призывом экономно использовать энергоресурсы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Хотя в этом году Европе не грозит дефицит энергоресурсов, как в 2022 году, французское правительство решило повторить призыв к гражданам экономно использовать ресурсы и сделать это привычкой.

Кампания имеет целью "напомнить, что каждый поступок имеет значение, и продолжить траекторию уменьшения нашего потребления энергоресурсов", отметила министр по вопросам энергетики Ольга Живерне.

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"Уже два года нам удается поддерживать снижение потребления энергоресурсов – газа и электроэнергии – на 12% по сравнению с потреблением 2019 года", – добавила она.

Кампанию оформили как серию коротких роликов о простых способах уменьшить потребление, которые будут крутить на телеканалах и радио.

После первых призывов властей экономить осенью 2022 года французы заметно снизили потребление, то же произошло в Дании.

Чехия в 2023 году потребила меньше газа за последние 30 лет, при этом наибольшее снижение произошло благодаря экономии домохозяйств.