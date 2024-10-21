Рождаемость в Италии падает 16-й год подряд

В Италии рождаемость за 2023 год сократилась по сравнению с годом ранее, что стало шестнадцатым подряд ежегодным падением этого показателя.

Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 21 октября, данные Национального института статистики Италии ISTAT, сообщает "Европейская правда".

В 2023 году в целом в Италии зарегистрировали 379 890 новорожденных, или примерно шесть новорожденных на тысячу жителей. Это на 3,4% меньше, чем в 2022 году, и на 34,1% меньше, чем в 2008-м – последнем году, когда в Италии росла рождаемость.

В период с января по июль 2024-го также зарегистрировали на 4600 рождений меньше, чем за аналогичный период прошлого года, то есть на 2,1% меньше.

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Данные за этот же период показывают, что коэффициент фертильности в Италии – то есть среднее количество детей, рожденных каждой женщиной, – составляет 1,2. Это намного ниже показателя в 2,1, необходимого для стабильной численности населения.

Снижение уровня рождаемости в Италии считают серьезной проблемой. В прошлом году национальный институт статистики ISTAT заявил, что рождаемость в стране упала до рекордно низкого уровня в 2023 году.

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони развернуло кампанию, направленную на поощрение рождения не менее 500 тысяч детей в год до 2033-го, чтобы предотвратить падение экономики из-за старения населения.

Присоединился и Папа Римский, который призвал итальянцев больше рожать.