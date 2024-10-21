Блінкен вирушає на Близький Схід просувати перемир'я в Газі та Лівані

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 21 жовтня, вирушає з візитом на Близький Схід, щоб просувати перемир’я у Газі, а також припинення бойових дій у Лівані.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен планує відвідати Ізраїль, а також інші країни регіону, де обговорюватиме важливість припинення війни в Газі, звільнення всіх заручників і полегшення страждань палестинського народу.

Він також обговорить необхідність досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" у Лівані.

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Держсекретар планує підтвердити прихильність США до співпраці з партнерами по всьому регіону з метою деескалації напруженості та забезпечення тривалої стабільності.

За даними ЗМІ, США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем, а для цього спецпредставник США прибуде до Бейруту.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу закликав "якнайшвидше встановити режим припинення вогню" в Лівані.