ЗМІ: Представник США приїде до Лівану для розмови щодо припинення вогню з Ізраїлем

США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем, а для цього спецпредставник США прибуде до Бейруту.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників.

Як стверджують співрозмовники журналістів, спецпредставник США Амос Хохштейн прибуде 21 жовтня до ліванської столиці.

Зауважимо, що видання Axios із посиланням на дані двох офіційних осіб США та двох офіційних осіб Ізраїлю писало, що напередодні візиту Ізраїль передав Білому дому план дипломатичного рішення війни з ліванською "Хезболлою".

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Цей документ Хохштейн начебто отримав ще 17 жовтня від міністра стратегічних питань Ізраїлю Рона Дермера.

У цьому документі, як стверджують співрозмовники, всього дві вимоги:

зберегти право ЦАХАЛ на наземні операції в Південному Лівані, щоб Ізраїль мав гарантії того, що "Хезболла" не переозброїться і не відновить свою військову інфраструктуру поблизу кордону.

зберегти контроль і свободу дій Повітряних сил Ізраїлю над територією Лівану.

Водночас неназваний представник США зазначив, що Ліван та міжнародна спільнота навряд чи приймуть умови Ізраїлю.

Напередодні повідомлялося, що США розслідують оприлюднення ймовірної інформації розвідки США про плани Ізраїлю вжити заходів у відповідь на дії Ірану.

А в понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські військові доставили свою передову протиракетну систему THAAD до Ізраїлю.

Це сталося на тлі того, що 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані. Після чого Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.