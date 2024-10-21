У Вірменії кажуть, що не планують вступати у БРІКС

У Вірменії заявляють, що наразі не розглядають можливість вступу до об’єднання БРІКС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав віцепрем'єр-міністр Вірменії Мгер Григорян, якого цитує News.am.

Він зазначив, що Вірменія візьме участь у саміті БРІКС, який відбудеться в російській Казані 22-24 жовтня.

Однак, за його словами, на даному етапі Єреван не обговорює можливості стати членом асоціації.

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Віцепрем’єру також поставили питання, чи є перспектива приєднання Вірменії до БРІКС.

"Зараз дуже важко дати таку оцінку. Ще має бути достатньо дискусій про консолідацію в рамках БРІКС, щоб ми могли зрозуміти, що це за процес, чи буде це чи ні, чи можливо це чи ні", – відповів він.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки і бачить причини вважати її загрозою для вірменської державності.

Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.

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