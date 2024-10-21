В Армении говорят, что не планируют вступать в БРИКС

В Армении заявляют, что пока не рассматривают возможность вступления в объединение БРИКС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, которого цитирует News.am.

Он отметил, что Армения примет участие в саммите БРИКС, который состоится в российской Казани 22-24 октября.

Однако, по его словам, на данном этапе Ереван не обсуждает возможности стать членом ассоциации.

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Вице-премьеру также задали вопрос, есть ли перспектива присоединения Армении к БРИКС.

"Сейчас очень трудно дать такую оценку. Еще должно быть достаточно дискуссий о консолидации в рамках БРИКС, чтобы мы могли понять, что это за процесс, будет ли это или нет, возможно ли это или нет", – ответил он.

Напомним, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван имеет слишком много вопросов к контролируемой РФ Организации договора коллективной безопасности и видит причины считать ее угрозой для армянской государственности.

Он также не стал исключать, что Армения возьмет курс на вступление в ЕС, если увидит реальные шансы на это.

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