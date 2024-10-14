Лівих націоналістів Ірландії охопив черговий скандал перед парламентськими виборами

Найбільшу опозиційну партію Ірландії, лівих націоналістів "Шинн Фейн" охопив скандал через порушення внутрішньопартійних процедур, що може вдарити по її рейтингу напередодні парламентських виборів, які мають відбутись у найближчі місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg.

Скандал у "Шинн Фейн" розгорівся минулими вихідними, коли у відставку подав член нижньої палати парламенту Браян Стенлі. Він заявив про несправедливий розгляд партійних скарг після внутрішнього розслідування проти нього, в результаті якого його визнали винними у грубих порушеннях.

Характер звинувачень проти Стенлі не розкривається, але, як оголосила лідерка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд, справу передали до ірландської поліції.

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Це не перша подібна інформація стосовно партійців "Шинн Фейн". На початку жовтня двоє членів партії у Північній Ірландії заявили, що їхній неназваний колишній колега перебуває під слідством за звинуваченнями у домаганні до дітей.

На цьому тлі керівництву лівих націоналістів почали ставити питання, наскільки давно їм було відомо про подібні випадки й чому партія не відреагувала на них раніше.

Це ще більше б’є по рейтингу "Шинн Фейн", яка ще на початку року була найбільш популярною партією Ірландії з результатом у понад 30%. Останнє опитування у вересні свідчить, що рейтинг партії становить 20%.

На рейтинг "Шинн Фейн" вплинули також невдалі економічні пропозиції та зростання популярності антиіммігрантських політсил, що орієнтуються на її електорат.

Парламентські вибори в Ірландії мають відбутись до березня 2025 року, та ЗМІ припускають, що голосування може бути достроковим, аби не дати лівим націоналістам – головним пунктом програми яких є возз’єднання країни з Північною Ірландією – прийти до влади.