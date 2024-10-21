Розвідка Британії: В РФ тривають масштабні чистки посадовців-корупціонерів

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд звинуваченням в корупції проти російських посадовців Міністерства оборони та інших силових відомств та подальшим звільненням їх з посад.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Відомство з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що 7 жовтня прокуратура висунула додаткові обвинувачення колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову, якому раніше було висунуто обвинувачення у квітні 2024 року.

Перша з цих справ стосується ймовірної розтрати 200 мільйонів рублів під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом було пошкоджено під час бойових дій. Друге – про розкрадання трьох мільярдів рублів із банку "Інтеркоммерц".

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Як зазначає розвідка, звинувачення продовжують висуватися проти колишніх російських посадовців оборонного відомства в рамках, як видається, масштабної боротьби з розкраданнями серед посадовців, нижчого за рівень виконавчої влади або кабінету міністрів.

Російські ЗМІ також повідомляють, що вісім посадовців у генеральських званнях були звільнені з відомств, зокрема зі Слідчого комітету, Міністерства з надзвичайних ситуацій і Федеральної служби виконання покарань.

Незалежні російські ЗМІ припускають, що це пов'язано з майбутніми звинуваченнями в корупції.

"Якщо це правда, то це потенційний показник того, що боротьба з корупцією виходить за рамки колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка припустила, що що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом у Харківській області наступними тижнями.

У попередніх оглядах розвідка Британії проаналізувала український удар по нафтовому терміналу у Феодосії, а також назвала дорогим і ганебним провалом РФ збиття власного БПЛА "Охотник".