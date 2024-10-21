Разведка Британии: В РФ продолжаются масштабные чистки чиновников-коррупционеров

Разведка Великобритании посвятила свой обзор обвинениям в коррупции против российских чиновников Министерства обороны и других силовых ведомств и последующим увольнением их с должностей.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Ведомство со ссылкой на российские СМИ отмечает, что 7 октября прокуратура выдвинула дополнительные обвинения бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которому ранее было предъявлено обвинение в апреле 2024 года.

Первое из этих дел касается вероятной растраты 200 миллионов рублей при закупке двух судов для паромной переправы через Керченский пролив, которые впоследствии были повреждены во время боевых действий. Второе – о хищении трех миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".

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Как отмечает разведка, обвинения продолжают выдвигаться против бывших российских чиновников оборонного ведомства в рамках, как представляется, масштабной борьбы с хищениями среди должностных лиц, ниже уровня исполнительной власти или кабинета министров.

Российские СМИ также сообщают, что восемь должностных лиц в генеральских званиях были уволены из ведомств, в частности из Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Федеральной службы исполнения наказаний.

Независимые российские СМИ предполагают, что это связано с будущими обвинениями в коррупции.

"Если это правда, то это потенциальный показатель того, что борьба с коррупцией выходит за рамки прежней узкой направленности на оборонный сектор", – говорится в обзоре.

Ранее разведка Великобритании предположила, что российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском в Харьковской области в следующие недели.

В предыдущих обзорах разведка Британии проанализировала украинский удар по нефтяному терминалу в Феодосии, а также назвала дорогим и позорным провалом РФ сбивания собственного БПЛА "Охотник".