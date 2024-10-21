Белый дом о выборах в Молдове: Россия не достигла успеха

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что России не удалось достичь успеха в своем влиянии на результаты президентских выборов и референдума о евроинтеграции в Молдове.

Как сообщает "Европейская правда", слова Кирби на закрытом онлайн-брифинге цитирует корреспондент пресс-пула Белого дома Алекс Рауфоглу.

Представитель Белого дома назвал результаты выборов в Молдове "историческим шагом вперед" на пути европейской интеграции страны.

"Я предупреждал на прошлой неделе, что Россия активно работает над тем, чтобы подорвать выборы в Молдове и ее европейскую интеграцию. За последние несколько месяцев Москва выделила миллионы долларов на эти усилия", – отметил Кирби.

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"Сейчас Россия не достигла успеха, поскольку результаты демонстрируют, что молдавская демократия сильна, так же как и воля и желание молдавского народа двигаться в направлении европейской интеграции", – добавил он.

Чиновник подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Молдову в защите демократии и воплощении стремлений ее народа.

На президентских выборах в Молдове Майя Санду получила более 42% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – более 26%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Что же касается референдума, то в поддержку закрепления евроинтеграции в Конституции Молдовы высказалось 50,46% избирателей – отрыв составил менее 14 тысяч голосов.

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