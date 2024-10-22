Макрон: Дезінформаційні маневри не похитнули рішучості молдован

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після референдуму у Молдові країна може розраховувати на підтримку Франції в реалізації свого європейського шляху.

Про це лідер Франції написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Макрон зауважив, що дезінформаційні маневри не похитнули рішучості молдован, "чиє прагнення приєднатися до європейської сім'ї стало ще сильнішим". Він підкреслив, що президентка Молдови Мая Санду уособлює цю рішучість.

"Молдова може розраховувати на нашу підтримку в реалізації своєї європейської долі", – запевнив французький президент.

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Les manœuvres de désinformation n’ont pas ébranlé la détermination des Moldaves, dont l’aspiration à rejoindre la famille européenne s’est révélée plus forte. Maia Sandu incarne cette volonté. La Moldavie peut compter sur notre soutien pour accomplir son destin européen. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 21, 2024

За даними молдовської ЦВК, 50,46% виборців проголосували за проєвропейський курс на референдумі 20 жовтня після підрахунку всіх бюлетенів. Прихильники ЄС виграли з відривом у 13 596 голосів.

У ЄС, коментуючи вибори та референдум у Молдові, заявили, що вони відбувались в умовах безпрецедентного втручання Росії.

Детальніше читайте тут: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.