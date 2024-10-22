Макрон: Дезинформационные маневры не пошатнули решимость молдаван

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после референдума в Молдове страна может рассчитывать на поддержку Франции в реализации своего европейского пути.

Об этом лидер Франции написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Макрон отметил, что дезинформационные маневры не поколебали решимость молдаван, "чье стремление присоединиться к европейской семье стало еще сильнее". Он подчеркнул, что президент Молдовы Майя Санду олицетворяет эту решимость.

"Молдова может рассчитывать на нашу поддержку в реализации своей европейской судьбы", – заверил французский президент.

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Les manœuvres de désinformation n’ont pas ébranlé la détermination des Moldaves, dont l’aspiration à rejoindre la famille européenne s’est révélée plus forte. Maia Sandu incarne cette volonté. La Moldavie peut compter sur notre soutien pour accomplir son destin européen. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 21, 2024

По данным молдовской ЦИК, 50,46% избирателей проголосовали за проевропейский курс на референдуме 20 октября после подсчета всех бюллетеней. Сторонники ЕС выиграли с отрывом в 13 596 голосов.

В ЕС, комментируя выборы и референдум в Молдове, заявили, что они проходили в условиях беспрецедентного вмешательства России.

Подробнее читайте здесь: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.