У Франції пропалестинській активістці загрожує в’язниця за серію антисемітських твітів

Одній з лідерок пропалестинських організацій у Франції загрожує 30 місяців в’язниці за її антиізраїльські висловлювання у соцмережах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Перед судом постала 34-річна пропалестинська активістка Аміра З. з Ніцци, яка заснувала там локальну ініціативу Nice à Gaza. Приводом для справи стала серія її публікацій в X (Twitter) з антисемітськими висловлюваннями з 27 червня до 7 вересня, на підставі яких її звинувачують у виправданні тероризму і злочинів проти людяності, підбурюванні до ненависті, насильства і дискримінації.

Серед твітів були такі, що починалися реченнями "Знищення Ізраїлю неминуче" та "Після 7 жовтня я антисемітка", а в одному вона пошкодувала, що Гітлер не винищив усе єврейське населення. Також вона глузливо відреагувала на публікацію мером Ніцци співчуттів родинам ізраїльських заручників, яких знайшли мертвими, а нещодавно вбитого лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара, ідеолога нападу 7 жовтня, називала "обличчям спротиву".

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Перед судом активістка спробувала виправдовуватися, що її дописи інтерпретували надмірно радикально і вона "мала би сформулювати інакше", але далі повторила, що вважає їх виправданими на тлі того, що відбувалося в секторі Гази під час операції Ізраїлю.

Прокурори просять для Аміри 30 місяців позбавлення волі, з яких 18 умовних, та заборону обиратися на виборні посади і внесення у перелік тих, хто вчиняв дії терористичного характеру.

Нагадаємо, у річницю нападів 7 жовтня у багатьох європейських містах пройшли пропалестинські демонстрації, що супроводжувалися сутичками з поліцією.

Віцеспікерці Бундестагу Німеччини нещодавно довелось виправдовуватись за поширення допису з антисіоністським гаслом.