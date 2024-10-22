Во Франции пропалестинской активистке грозит тюрьма за антисемитские твиты

Одной из лидеров пропалестинских организаций во Франции грозит 30 месяцев тюрьмы за ее антиизраильские высказывания в соцсетях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Перед судом предстала 34-летняя пропалестинская активистка Амира З. из Ниццы, которая основала там локальную инициативу Nice à Gaza. Поводом для дела стала серия ее публикаций в X (Twitter) с антисемитскими высказываниями с 27 июня по 7 сентября, на основании которых ее обвиняют в оправдании терроризма и преступлений против человечности, подстрекательстве к ненависти, насилию и дискриминации.

Среди твитов были такие, что начинались предложениями "Уничтожение Израиля неизбежно" и "После 7 октября я антисемитка", а в одном она пожалела, что Гитлер не истребил все еврейское население. Также она насмешливо отреагировала на публикацию мэром Ниццы соболезнований семьям израильских заложников, которых нашли мертвыми, а недавно убитого лидера ХАМАС Яхью Синвара, идеолога нападения 7 октября, называла "лицом сопротивления".

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Перед судом активистка попыталась оправдываться, что ее сообщения интерпретировали чрезмерно радикально и она "должна была бы сформулировать иначе", но дальше повторила, что считает их оправданными на фоне того, что происходило в секторе Газа во время операции Израиля.

Прокуроры просят для Амиры 30 месяцев лишения свободы, из которых 18 условных, и запрет избираться на выборные должности и внесение в перечень тех, кто совершал действия террористического характера.

Напомним, в годовщину нападений 7 октября во многих европейских городах прошли пропалестинские демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией.

Вице-спикеру Бундестага Германии недавно пришлось оправдываться за распространение сообщения с антисионистским лозунгом.