Глава МЗС Литви вважає, що військові КНДР в Україні – привід повернутись до ідеї Макрона

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що у разі підтвердження залучення північнокорейських військових у війну проти України країнам Заходу слід серйозно розглянути ідею президента Франції про західних військових в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у письмовому коментарі POLITICO.

Ландсбергіс вважає, що підтвердження втягнення КНДР у війну є приводом для Заходу розглянути ідеї президента Франції, які він озвучував на початку року як гіпотетичні варіанти дій.

"Якщо інформація про те, що російські ескадрони вбивць споряджаються боєприпасами з КНДР і поповнюються її військовими буде підтверджена, нам слід повернутися до ідеї "присутності на місці" та інших пропозицій Макрона", – зазначив Ландсбергіс.

Реклама:

"На жаль, ми знову відстаємо і діємо реактивно. Але я вірю у нашу спільну спроможність зробити усі необхідні проактивні кроки і реалізувати ідеї Макрона на практиці", – додав він.

Нагадаємо, на початку 2024 року президент Франції сказав, що не виключає введення західних військ в Україну за певних сценаріїв. Більшість європейських лідерів дуже стримано відреагували на його слова та запевнили, що не планують надсилати своїх військових в Україну.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.