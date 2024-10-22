Глава МИД Литвы считает, что военные КНДР в Украине – повод вернуться к идее Макрона

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что в случае подтверждения привлечения северокорейских военных в войну против Украины странам Запада следует серьезно рассмотреть идею президента Франции о западных военных в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в письменном комментарии POLITICO.

Ландсбергис считает, что подтверждение втягивания КНДР в войну является поводом для Запада рассмотреть идеи президента Франции, которые он озвучивал в начале года как гипотетические варианты действий.

"Если информация о том, что российские эскадроны убийц снаряжаются боеприпасами из КНДР и пополняются ее военными, будет подтверждена, нам следует вернуться к идее "присутствия на месте" и другим предложениям Макрона", – отметил Ландсбергис.

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"К сожалению, мы снова отстаем и действуем реактивно. Но я верю в нашу общую способность сделать все необходимые проактивные шаги и реализовать идеи Макрона на практике", – добавил он.

Напомним, в начале 2024 года президент Франции сказал, что не исключает введения западных войск в Украину при определенных сценариях. Большинство европейских лидеров очень сдержанно отреагировали на его слова и заверили, что не планируют отправлять своих военных в Украину.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.