Зеленский: Главное, чтобы "кардиограмма" отношений Украины с Польшей была не ровная

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на дальнейшее позитивное развитие отношений с Польшей с началом председательства соседней страны в ЕС.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в понедельник, отвечая на вопрос "Европейской правды" о его ожиданиях от председательства Польши в Совете ЕС с 1 января.

Президент подчеркнул, что Польша – наш сосед, поэтому Украина в любом случае получит больше позитива от польского председательства.

"Вниз или вверх – это меняется. Главное, чтобы не ровненько, знаете, как на кардиограмме", – ответил президент на вопрос, движутся ли отношения с Польшей вниз и станет ли председательство Польши в Совете ЕС вызовом для Украины.

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Глава государства добавил, что у двух стран есть свои интересы, и важно, что оба государства общаются между собой цивилизованно.

"У нас в начале войны был только один интерес: Россия – враг. Война идет долго. Интересы разные. Они защищают свои интересы. Мы – свои. Но мы в цивилизованном диалоге – и это хорошо", – отметил президент.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Польшу в начале октября пообещал решить "отравляющий" вопрос эксгумаций.

1 октября Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году.

В МИД Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

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