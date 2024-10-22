В США пообещали обнародовать данные о возможном вовлечении войск КНДР в войну в Украине

США изучают сообщения о возможном привлечении северокорейских войск к войне в Украине на стороне РФ и обещают вскоре обнародовать данные об этом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ".

По его словам, США консультируются со своими союзниками и партнерами по поводу возможного привлечения войск КНДР в войну против Украины.

"Мы, безусловно, продолжаем изучать эти сообщения, и мы общаемся с нашими союзниками и партнерами о том, что видят они", – сказал Кирби.

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Он отметил, что в течение ближайших дней Соединенные Штаты обнародуют информацию об этом.

В то же время Кирби подчеркнул, что это снова указывает на то, в каком отчаянии находится Путин, а также насколько растет уровень изоляции вокруг его режима, что он вынужден обращаться за помощью в КНДР.

"Я думаю, это все демонстрирует и доказывает, что Путин становится все более отчаянным и более изолированным на мировой арене", – подчеркнул представитель Белого дома.

Он рассказал, что в последнее время оккупационная армия РФ теряет на поле боя более 1,2 тысячи военных ежедневно убитыми и ранеными, что, по его словам, является историческим количеством.

Напомним, Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в прошлую пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что если участие северокорейских военных на стороне РФ в войне против Украины подтвердится, это покажет "уровень отчаяния" Кремля.