Опитування: Більшість німців – проти експорту зброї до Ізраїлю

Більшість громадян Німеччини виступають проти експорту зброї до Ізраїлю на тлі занепокоєння порушенням гуманітарного права в секторі Гази.

Про це свідчить опитування агенції Forsa для видання Stern, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 60% німецьких респондентів відкинули експорт зброї до Ізраїлю, 31% схвалили його, решта 9% не визначилися з відповіддю.

Серед прихильників німецької Партії зелених найменша опозиція до поставок зброї Ізраїлю, але й тут противників 50%, тоді як 39% виборців "зелених" вважають, що зброю постачати потрібно.

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Проти військової підтримки Ізраїлю також виступають 60% виборців Соціал-демократичної партії Олафа Шольца та 52% Вільної демократичної партії.

Опозиція експорту озброєнь Ізраїлю особливо сильна у Східній Німеччині: 75% німців там виступають проти і лише 16% – за. Проти цього також 75% прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та 85% ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт.

Раніше стало відомо, що керівництво Німеччини нібито заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 млн євро.

При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.