Большинство граждан Германии выступают против экспорта оружия в Израиль на фоне обеспокоенности нарушением гуманитарного права в секторе Газы.

Об этом свидетельствует опрос агентства Forsa для издания Stern, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 60% немецких респондентов отвергли экспорт оружия в Израиль, 31% одобрили его, остальные 9% не определились с ответом.

Среди сторонников немецкой Партии зеленых наименьшая оппозиция к поставкам оружия Израилю, но и здесь противников 50%, тогда как 39% избирателей Партии зеленых считают, что оружие поставлять нужно.

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Против военной поддержки Израиля также выступают 60% избирателей Социал-демократической партии Олафа Шольца и 52% Свободной демократической партии.

Оппозиция экспорта вооружений Израилю особенно сильна в Восточной Германии: 75% немцев там выступают против и только 16% – за. Против этого также 75% сторонников ультраправой "Альтернативы для Германии" и 85% ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт.

Ранее стало известно, что руководство Германии якобы заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, выразив предостережение относительно их возможного использования против гражданского населения.

По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 млн евро.

При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальные – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.