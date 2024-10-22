В Австрии огласили приговор 14-летней девушке, которая хотела зарезать "неверных"

Суд австрийского города Грац приговорил два года лишения свободы 14-летней девушке, которую арестовали по подозрению в организации исламистского теракта на городской площади.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

14-летнюю девушку родом из Черногории арестовали в мае 2024 года после информации от немецких спецслужб, которые арестовали одного из ее онлайн-друзей.

Следствие установило, что она познакомилась в интернете с "радикально настроенными" девушкой и парнем по имени Осман.

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"Есть истории переписок, в которых можно прочитать, что она хочет сбежать с другими и воевать за ИГИЛ ("Исламское государство". – Ред.). В другом чате с девушкой из Германии она пишет, что хочет совершить нападение с ножом на Якомини-плац (площадь в Граце. – Ред.) и убивать неверных", – заявил прокурор.

Также на устройствах 14-летней нашли пропагандистские видео и фотографии ИГИЛ, инструкции о том, как делать самодельную взрывчатку, а также видео, где та присягает на верность террористам.

В суде девушка заявила, что признает вину "за то, что написала и сделала".

"В школе надо мной издевались из-за того, что я плохо говорила по-немецки, а потом я становилась все более и более религиозной. Тогда я считала, что все, что связано с ИГИЛ, было правильным", – цитирует ее слова на суде Kronen Zeitung.

Приговор девушке – два года заключения – еще может быть обжалован в апелляции.

Напомним, летом в Австрии также задержали 19-летнего парня по подозрению в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт. Он сначала признался в планировании преступления, но потом отозвал свои показания.

Между тем в швейцарском кантоне Вале продолжается расследование в отношении 11-летнего парня, которого подозревают в увлечении исламистскими экстремистскими взглядами.