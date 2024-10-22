Лідер комуністів Молдови звинуватив Додона у результатах єврореферендуму

Виправлено (22:30). Виправлений одрук у першому абзаці стосовно посади Вороніна.

Колишній президент Молдови, лідер комуністів В’ячеслав Воронін звинуватив лідера Партії соціалістів Ігоря Додона в тому, що через його заклик бойкотувати референдум про вступ до ЄС прихильники євроінтеграції перемогли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Воронін заявив, що комуністів "вже вкотре підвів Ігор Додон, який називає себе великим політиком".

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"Він придумав бойкот референдуму. Бойкот – це ні туди, ні сюди. Ми попередньо підрахували – він украв понад 50 тисяч голосів. Природно, він зробив це на прохання Маї Санду", – стверджує лідер молдовських комуністів.

Він додав, що "люди не зовсім зрозуміли, що таке бойкотувати", тому голосів проти вступу Молдови в ЄС виявилось недостатньо.

"Ось так ми боремося невідомо за що і з ким", – підсумував Воронін.

Нагадаємо, референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС провели одночасно з першим туром президентських виборів. Результати виявилися неприємною несподіванкою для команди Маї Санду – всередині Молдови понад 50% проголосували проти, а перемогу прихильників ЄС з мінімальною перевагою забезпечили голоси діаспори.

У найбільш проросійському регіоні Молдови Гагаузії проти вступу у ЄС проголосували 95% тих, хто взяв участь.

Про причини та наслідки такого результату дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.