Лидер коммунистов Молдовы обвинил Додона в результатах еврореферендума

Исправлено (22:30). Исправлена опечатка в первом абзаце относительно должности Воронина.

Бывший президент Молдовы, лидер коммунистов Вячеслав Воронин обвинил лидера Партии социалистов Игоря Додона в том, что из-за его призыва бойкотировать референдум о вступлении в ЕС сторонники евроинтеграции победили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Воронин заявил, что коммунистов "в очередной раз подвел Игорь Додон, который называет себя великим политиком".

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"Он придумал бойкот референдума. Бойкот – это ни туда, ни сюда. Мы предварительно подсчитали – он украл более 50 тысяч голосов. Естественно, он сделал это по просьбе Майи Санду", – утверждает лидер молдавских коммунистов.

Он добавил, что "люди не совсем поняли, что такое бойкотировать", поэтому голосов против вступления Молдовы в ЕС оказалось недостаточно.

"Вот так мы боремся неизвестно за что и с кем", – подытожил Воронин.

Напомним, референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС провели одновременно с первым туром президентских выборов. Результаты оказались неприятной неожиданностью для команды Майи Санду – внутри Молдовы более 50% проголосовали против, а победу сторонников ЕС с минимальным перевесом обеспечили голоса диаспоры.

В наиболее пророссийском регионе Молдовы Гагаузии против вступления в ЕС проголосовали 95% принявших участие.

О причинах и последствиях такого результата смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.