Лидер коммунистов Молдовы обвинил Додона в результатах еврореферендума
Новости — Вторник, 22 октября 2024, 20:18 —
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Бывший президент Молдовы, лидер коммунистов Вячеслав Воронин обвинил лидера Партии социалистов Игоря Додона в том, что из-за его призыва бойкотировать референдум о вступлении в ЕС сторонники евроинтеграции победили.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Воронин заявил, что коммунистов "в очередной раз подвел Игорь Додон, который называет себя великим политиком".
"Он придумал бойкот референдума. Бойкот – это ни туда, ни сюда. Мы предварительно подсчитали – он украл более 50 тысяч голосов. Естественно, он сделал это по просьбе Майи Санду", – утверждает лидер молдавских коммунистов.
Он добавил, что "люди не совсем поняли, что такое бойкотировать", поэтому голосов против вступления Молдовы в ЕС оказалось недостаточно.
"Вот так мы боремся неизвестно за что и с кем", – подытожил Воронин.
Напомним, референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС провели одновременно с первым туром президентских выборов. Результаты оказались неприятной неожиданностью для команды Майи Санду – внутри Молдовы более 50% проголосовали против, а победу сторонников ЕС с минимальным перевесом обеспечили голоса диаспоры.
В наиболее пророссийском регионе Молдовы Гагаузии против вступления в ЕС проголосовали 95% принявших участие.
О причинах и последствиях такого результата смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.