Deutsche Bahn після 5 років експерименту закриє коворкінги при станціях: недостатній попит

Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn закриває свій проєкт коворкінгів при залізничних станціях через надто низький попит.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

З 2020 року Deutsche Bahn запустила проєкт, у рамках якого на десятку великих залізничних станцій утворили зони коворкінгу, де за потреби можна було попрацювати з ноутбуком або провести робочу зустріч. Передбачалося, що це буде зручно для людей, які щоденно їздять на роботу здалеку, а також тих, хто їде у відрядження.

DB

Всупереч очікуванням, попит на використання такого офісу виявився зовсім незначним і тепер проєкт закривають через збитковість.

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Провал пов’язують з тим, що проєкт почали готувати до запуску якраз перед пандемією коронавірусу на основі тогочасних реалій, а після 2020 року модель роботи багатьох людей суттєво змінилася. Перший коворкінг на центральному вокзалі Берліна відкрили у серпні 2020 року.

Нагадаємо, вже влітку Deutsche Bahn завчасно визнала, що не досягне встановленого на цей рік цільового показника вчасного прибуття потягів.

Залізниця пояснює ситуацію частими страйками, ремонтами та модернізацією інфраструктури та екстремальними погодними явищами, що також стали суттєвим фактором – особливо у червні.