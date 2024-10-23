Финляндия построила часть забора на восточной границе с Россией

В финском Ваалимаа уже частично построен забор на восточной границе с Россией.

Об этом сообщил вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как отметил вещатель, в целом страна планирует установить 12 км ограждения к югу и северу от пограничного перехода Ваалимаа. Строительные работы на этом участке запланированы до конца следующего года.

На юго-востоке Финляндии также проводятся работы в районах Нуйямаа и Вайниккала. Там планируется до весны 2026 года установить 17 км забора.

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Вещатель отметил, что пограничная охрана Финляндии планирует построить 200 км ограждения на восточной границе с Россией до конца 2026 года. Тестовые участки ограждения в Иматри и Салли были возведены в прошлом году.

Как известно, забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, а сетка будет более плотной, а высота ограждения – 3,5 м.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.