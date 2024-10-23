Байден заявив, що Трампа варто "політично ізолювати"

У вівторок, 22 жовтня, американський президент Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії і повинен бути "політично ізольованим".

Про це чинний президент США сказав демократам у передвиборчому офісі в Нью-Гемпширі, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Байден вважає, що Трампа потрібно "політично ізолювати".

"Ми повинні замкнути його. Політично ізолювати його. Ось що ми повинні зробити", – сказав Байден під оплески в передвиборчому офісі Демократичної партії в Конкорді.

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За словами американського президента, кандидат від республіканців Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США.

"Наша демократія буде під загрозою, якщо Трамп переможе кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс", – вважає Байден.

Фото: Reuters

Агентство зазначило, що коли Трамп балотувався в президенти в 2016 році, він неодноразово очолював мітинги, на яких натовпи скандували "посадіть її", маючи на увазі тодішню кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Він не перешкоджав їм скандувати ці гасла.

На початку жовтня Байден заявив, що сумнівається з приводу того, що майбутні президентські вибори в країні пройдуть мирно.

Нещодавно повідомлялося, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, аби залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців.

Нагадаємо, кандидат Трамп днями знову заговорив, що очікує фальсифікацій проти себе.

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