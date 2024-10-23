Байден заявил, что Трампа стоит "политически изолировать"

Во вторник, 22 октября, американский президент Джо Байден заявил, что республиканец Дональд Трамп является угрозой для демократии и должен быть "политически изолирован".

Об этом действующий президент США сказал демократам в предвыборном офисе в Нью-Гемпшире, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Байден считает, что Трампа нужно "политически изолировать".

"Мы должны запереть его. Политически изолировать его. Вот что мы должны сделать", – сказал Байден под аплодисменты в предвыборном офисе Демократической партии в Конкорде.

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По словам американского президента, кандидат от республиканцев Трамп хочет пренебречь гарантиями Конституции США.

"Наша демократия будет под угрозой, если Трамп победит кандидата от Демократической партии Камалу Харрис", – считает Байден.

Фото: Reuters

Агентство отметило, что когда Трамп баллотировался в президенты в 2016 году, он неоднократно возглавлял митинги, на которых толпы скандировали "посадите ее", имея в виду тогдашнюю кандидатку от Демократической партии Хиллари Клинтон. Он не препятствовал им скандировать эти лозунги.

В начале октября Байден заявил, что сомневается по поводу того, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут мирно.

Недавно сообщалось, что Харрис меняет стратегию предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев.

Напомним, кандидат Трамп на днях снова заговорил, что ожидает фальсификаций против себя.

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