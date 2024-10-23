Опозиційний канал спрогнозував поразку партії влади Грузії

Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" опублікував результати нового опитування, яке прогнозує, що на виборах 26 жовтня проросійська партія влади "Грузинська мрія" отримає 61 мандат, а проєвропейська опозиція – 89.

Дані публікує "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Опитування було проведене британською компанією SAVANTA на замовлення "Фонду свободи медіа", створеного співробітниками "Мтаварі".

За результатами, "Грузинська мрія" набирає 35%, а чотири основні проєвропейські опозиційні блоки – 52%.

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Зокрема, "Коаліція за зміни – Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" – 19%, "Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") – 16%, "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") – 9%, "Гахарія – За Грузію" – 8%;

Вибори відбудуться за пропорційною системою, прохідний бар’єр – 5%. Решта партій, згідно з опитуванням, його не долають.

Якщо перетворити відсотки у мандати, то у "Грузинської мрії" в новому парламенті буде 61 депутат, а в опозиції – 89.

Парламентські вибори у Грузії розглядаються як вибір між продовженням антизахідного розвороту чинної партії влади та відновленням європейського курсу.

На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії через політику чинної влади.

Минулої неділі у Тбілісі відбулася велика хода опонентів влади на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз".

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