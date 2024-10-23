Оппозиционный канал спрогнозировал поражение партии власти Грузии

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" опубликовал результаты нового опроса, который прогнозирует, что на выборах 26 октября пророссийская партия власти "Грузинская мечта" получит 61 мандат, а проевропейская оппозиция – 89.

Данные публикует "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Опрос был проведен британской компанией SAVANTA по заказу "Фонда свободы медиа", созданного сотрудниками "Мтавари".

По результатам, "Грузинская мечта" набирает 35%, а четыре основные проевропейские оппозиционные блоки – 52%.

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В частности, "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" – 19%, "Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16%, "Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") – 9%, "Гахария – За Грузию" – 8%;

Выборы пройдут по пропорциональной системе, проходной барьер – 5%. Остальные партии, согласно опросу, его не преодолевают.

Если превратить проценты в мандаты, то у "Грузинской мечты" в новом парламенте будет 61 депутат, а у оппозиции – 89.

Парламентские выборы в Грузии рассматриваются как выбор между продолжением антизападного разворота действующей партии власти и восстановлением европейского курса.

На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии из-за политики действующей власти.

В минувшее воскресенье в Тбилиси состоялось большое шествие оппонентов власти в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз".

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