Разведка Британии: РФ запустила по Украине рекордное количество ударных дронов в сентябре

Разведка Великобритании в новом обзоре анализирует российские атаки на Украину с помощью ударных беспилотников в течение сентября и октября 2024 года.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, в сентябре Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов – более 1300.

В разведке предполагают, что в октябре Россия превысит эту цифру.

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В обзоре указано, что пока непонятно, сможет ли Россия удержать этот показатель до конца 2024 года, однако почти наверняка она расширяет свои возможности для проведения широкомасштабных атак БПЛА против Украины, дополняя поставки из Ирана собственным производством.

"Россия использует все эти ударные дроны против многих целей, особенно энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары в глубине украинской территории, поддерживая давление на украинскую систему противовоздушной обороны", – говорится в обзоре.

Свой обзор британская разведка посвятила обвинениям в коррупции против российских чиновников Министерства обороны и других силовых ведомств и последующим увольнением их с должностей.

Ранее разведка Великобритании предположила, что российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском в Харьковской области в следующие недели.