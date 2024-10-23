НАТО підтверджує присутність військ КНДР у Росії, вивчає їхню роль

Північноатлантичний альянс отримав докази присутності північнокорейських військ у Росії та обговорює можливу реакцію на цю подію.

Про це йдеться в заяві для ЗМІ речниці НАТО Фари Дахлалли, яку цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Представниця Альянсу зазначила, що там підтвердили "докази розгортання військ КНДР у Росії".

"Якщо цим військам судилося воювати в Україні, це означатиме значну ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії і ще одну ознаку значних втрат Росії на фронті", – додала вона.

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Дахлалла зазначила, що члени НАТО ведуть активні консультації з цього питання та чекають на додаткову інформацію від Південної Кореї.

Міністр оборони США Ллойд Остін перед тим також заявив, що є докази перебування військ Північної Кореї в Росії, але що вони там роблять – поки невідомо.

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.