НАТО подтверждает присутствие войск КНДР в России, изучает их роль

Североатлантический альянс получил доказательства присутствия северокорейских войск в России и обсуждает возможную реакцию на это событие.

Об этом говорится в заявлении для СМИ пресс-секретаря НАТО Фары Дахлаллы, которое цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Представительница Альянса отметила, что там подтвердили "доказательства развертывания войск КНДР в России".

"Если этим войскам суждено воевать в Украине, это будет означать значительную эскалацию поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на фронте", – добавила она.

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Дахлалла отметила, что члены НАТО ведут активные консультации по этому вопросу и ждут дополнительной информации от Южной Кореи.

Министр обороны США Ллойд Остин перед тем также заявил, что есть доказательства пребывания войск Северной Кореи в России, но что они там делают – пока неизвестно.

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.