Сьомий найбільший аеропорт Британії призупинив роботу

З аеропорту Бірмінгем у Великій Британії в середу, 23 жовтня, евакуювали людей, а всі пов’язані з ним рейси призупинили через інцидент, пов’язаний з безпекою.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту в X (Twitter), передає "Європейська правда".

В аеропорту Бірмінгем зазначили, що поліція на місці події "займається розслідуванням інциденту", якого саме – не уточнюється.

"Наразі робота аеропорту призупинена. Пасажирам рекомендується наразі не приїжджати в аеропорт", – додали там.

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У поліції уточнили, що людей з летовища евакуювали після повідомлення про підозрілий автомобіль, наголосивши, що це "запобіжний захід для забезпечення безпеки пасажирів і персоналу".

За повідомленням місцевої газети Birmingham Live, пасажирів не випускають з літаків, водіїв розвертають біля місця події, а всі транспортні сполучення з аеропортом скасовані.

Аеропорт Бірмінгема є сьомим за завантаженістю вузловим аеропортом Британії, який у 2023 році обслужив 11,5 мільйона пасажирів.

Нагадаємо, у вересні найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин зупинив прийом і відправлення рейсів через невідомі безпілотники.

А брюссельський аеропорт Шарлеруа, другий за пасажирообігом аеропорт Бельгії, скасував усі рейси напередодні через страйк співробітників служби безпеки.