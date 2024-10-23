Седьмой по величине аэропорт Британии приостановил работу

Из аэропорта Бирмингем в Великобритании в среду, 23 октября, эвакуировали людей, а все связанные с ним рейсы приостановили из-за инцидента, связанного с безопасностью.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В аэропорту Бирмингем отметили, что полиция на месте происшествия "занимается расследованием инцидента", какого именно – не уточняется.

"Сейчас работа аэропорта приостановлена. Пассажирам рекомендуется пока не приезжать в аэропорт", – добавили там.

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В полиции уточнили, что людей из аэропорта эвакуировали после сообщения о подозрительном автомобиле, подчеркнув, что это "мера предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и персонала".

По сообщению местной газеты Birmingham Live, пассажиров не выпускают из самолетов, водителей разворачивают возле места происшествия, а все транспортные сообщения с аэропортом отменены.

Аэропорт Бирмингема является седьмым по загруженности узловым аэропортом Британии, который в 2023 году обслужил 11,5 миллиона пассажиров.

Напомним, в сентябре крупнейший аэропорт Швеции вблизи Стокгольма на несколько часов остановил прием и отправку рейсов из-за неизвестных беспилотников.

А брюссельский аэропорт Шарлеруа, второй по пассажирообороту аэропорт Бельгии, отменил все рейсы накануне из-за забастовки сотрудников службы безопасности.