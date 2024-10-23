Генсек НАТО поговорив з Ердоганом про теракт біля оборонної компанії в Туреччині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо теракту біля приміщення аерокосмічної та оборонної компанії Turkish Aerospace Industries.

Про це Рютте написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що був "глибоко стурбований" повідомленнями про теракт, внаслідок якого є загиблі і поранені.

Рютте додав, що в НАТО "рішуче засуджують тероризм в усіх його формах і уважно стежать за розвитком подій".

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"Я щойно говорив з Реджепом Таїпом Ердоганом про терористичну атаку в Анкарі. Моє послання було чітким: НАТО стоїть на боці Туреччини", – підкреслив він.

Кілька людей загинули та отримали поранення внаслідок теракту, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. Він не назвав конкретних цифр жертв, але пообіцяв тримати громадськість в курсі подій.

За даними ЗМІ, атаку на оборонну компанію здійснили троє терористів.