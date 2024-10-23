Генсек НАТО поговорил с Эрдоганом о теракте возле оборонной компании в Турции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно теракта возле помещения аэрокосмической и оборонной компании Turkish Aerospace Industries.

Об этом Рютте написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что был "глубоко обеспокоен" сообщениями о теракте, в результате которого есть погибшие и раненые.

Рютте добавил, что в НАТО "решительно осуждают терроризм во всех его формах и внимательно следят за развитием событий".

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"Я только что говорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом о террористической атаке в Анкаре. Мое послание было четким: НАТО стоит на стороне Турции", – подчеркнул он.

Несколько человек погибли и получили ранения в результате теракта, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он не назвал конкретных цифр жертв, но пообещал держать общественность в курсе событий.

По данным СМИ, атаку на оборонную компанию совершили трое террористов.