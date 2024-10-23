Санду і Стояногло вирішили не пускати на дебати модератора, бо той виявився пропагандистом

Кандидатка у президенти Мая Санду запропонувала своєму конкуренту Александру Стояногло провести передвиборчі дебати перед другим туром виборів без модератора і той погодився.

Про це повідомляє NewsMaker, інформує "Європейська правда".

У відеозверненні, опублікованому у Facebook, Санду запропонувала своєму супернику "виключити модератора" з їхньої дискусії.

"Пане Стояногло, я чекала дебатів про Молдову і долю країни. Але ви перетворили їх на обговорення модератора. Це не те, чого чекають молдавани. Люди хочуть побачити мій і ваш план для Молдови. Давайте виключимо модератора з цієї дискусії. Ви – кандидат на виборах, і саме ви маєте звертатися до людей", – сказала чинна президентка.

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Вона додала, що чекатиме свого суперника по другому туру о 10 ранку у Палаці республіки.

Згодом Стояногло відповів згодою на пропозицію Санду.

"Звичайно, я згоден на вашу пропозицію. І я готовий провести з вами дискусію за вказаними вами правилами. Вони справді дуже комфортні", – зазначив він.

Команди Санду і Стояногло домовилися провести дебати в неділю, 27 жовтня. Модерувати дебати, за пропозицією команди Стояногло, мав журналіст і телеведучий Георге Гонца, який напередодні голосування закликав виборців бойкотувати референдум про євроінтеграцію.

Молдовські журналісти розкритикували вибір модератора дебатів, заявивши, що Гонца, з огляду на його попередні дії та зв'язки з політиками, не може забезпечити чесні та об'єктивні дебати.

А телеканали Jurnal TV і TV8 повідомили, що відмовляться транслювати передвиборчі дебати Маї Санду та Александра Стояногло, якщо модератором буде Гонца.

Після цього команда Санду запропонувала Раді преси обрати нового модератора замість Гонци, однак Стояногло наполягав, щоб дебати вів сам він, а також пропонував призначити двох ведучих.

У першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.