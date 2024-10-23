Санду и Стояногло решили не пускать на дебаты модератора, потому что тот оказался пропагандистом

Кандидат в президенты Майя Санду предложила своему конкуренту Александру Стояногло провести предвыборные дебаты перед вторым туром выборов без модератора и тот согласился.

Об этом сообщает NewsMaker, информирует "Европейская правда".

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Санду предложила своему сопернику "исключить модератора" из их дискуссии.

"Господин Стояногло, я ждала дебатов о Молдове и судьбе страны. Но вы превратили их в обсуждение модератора. Это не то, чего ждут молдаване. Люди хотят увидеть мой и ваш план для Молдовы. Давайте исключим модератора из этой дискуссии. Вы – кандидат на выборах, и именно вы должны обращаться к людям", – сказала действующий президент.

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Она добавила, что будет ждать своего соперника по второму туру в 10 утра во Дворце республики.

Впоследствии Стояногло ответил согласием на предложение Санду.

"Конечно, я согласен на ваше предложение. И я готов провести с вами дискуссию по указанным вами правилам. Они действительно очень комфортные", – отметил он.

Команды Санду и Стояногло договорились провести дебаты в воскресенье, 27 октября. Модерировать дебаты, по предложению команды Стояногло, должен был журналист и телеведущий Георге Гонца, который накануне голосования призвал избирателей бойкотировать референдум о евроинтеграции.

Молдавские журналисты раскритиковали выбор модератора дебатов, заявив, что Гонца, учитывая его предыдущие действия и связи с политиками, не может обеспечить честные и объективные дебаты.

А телеканалы Jurnal TV и TV8 сообщили, что откажутся транслировать предвыборные дебаты Майи Санду и Александра Стояногло, если модератором будет Гонца.

После этого команда Санду предложила Совету прессы выбрать нового модератора вместо Гонцы, однако Стояногло настаивал, чтобы дебаты вел сам он, а также предлагал назначить двух ведущих.

В первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

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