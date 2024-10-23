Сибіга відреагував на теракт біля оборонної компанії в Туреччині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на теракт на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє і військову техніку.

Відповідний допис український міністр зробив у себе в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сибіга вказав, що "глибоко засмучений" терактом в Туреччині, яку він вчора відвідував з візитом.

"Тероризму не може бути виправдання. Висловлюю солідарність нашим турецьким друзям і співчуття тим, хто загинув", – зазначив він.

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Свій допис щодо теракту Сибіга зробив турецькою мовою.

ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що жертвами теракту стали четверо осіб.

Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.

TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.