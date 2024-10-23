Сибига отреагировал на теракт возле оборонной компании в Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на теракт на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит и военную технику.

Соответствующее сообщение украинский министр разместилл у себя в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Сибига указал, что "глубоко расстроен" терактом в Турции, которую он вчера посещал с визитом.

"Терроризму не может быть оправдания. Выражаю солидарность нашим турецким друзьям и соболезнования тем, кто погиб", – отметил он.

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Свое сообщение о теракте Сибига написал на турецком языке.

СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жертвами теракта стали четыре человека.

Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.

Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.

TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.