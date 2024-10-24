Одну из найденных в Польше погибших в наводнении принесло туда за десятки километров из Чехии

Одна из найденных в Польше погибших в результате катастрофических наводнений в середине сентября оказалась женщиной из чешского города, автомобиль которой заблокировало потоком воды.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом объявили только сейчас после завершения экспертизы ДНК.

Тело женщины обнаружили в польском селе Глухолазы, граничащем с Чехией. Катастрофические наводнения в середине сентября охватили весь этот регион.

В начале октября премьер Дональд Туск и прокуратура Опольского воеводства уже высказывали предположение, что погибшая не является местной и попала в Польшу из Чехии.

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Теперь экспертиза подтвердила, что это 27-летняя женщина из чешского района Есеник, и она была пассажиркой автомобиля вместе с тремя другими людьми, который подхватило водой в районе чешского города Липова 14 сентября. Один человек тогда смог выбраться и спасся. Спасатели долго не могли добраться до заблокированного авто, а когда это стало возможно, внутри уже не было людей.

Еще двух мужчин, которые были в автомобиле, до сих пор ищут. От места происшествия в Чехии до Глухолазов – около 30 километров.

Всего в Чехии шестеро подтвержденных погибших в результате наводнения и еще семь человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В Польше подтвердили девять смертей.

Катастрофические наводнения в середине сентября затронули также восток Австрии и отдельные районы на севере Румынии.

Совокупно во всех странах погибли по меньшей мере 28 человек.

В начале октября от катастрофического наводнения пострадали отдельные районы Боснии, стихия привела к гибели 26 человек.