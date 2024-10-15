Кількість жертв руйнівної повені в Боснії досягла 26

Кількість жертв руйнівної повені і зсувів у Боснії цього місяця сягнула 26 осіб, рятувальні команди шукають ще одну людину, яка вважається зниклою безвісти через 10 днів після вирування стихії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, повідомила влада Боснії в понеділок.

Рятувальні команди вже кілька днів розбирають завали, шукаючи тих, хто досі вважається зниклим безвісти. Найбільше постраждав населений пункт Ябланиця та його околиці – його засипало камінням з кар'єру на пагорбі, розташованому вище.

Мешканці району Ябланиці розповіли, що чули гуркіт грому, який розбудив їх посеред ночі. Вони бачили, як на їхніх очах зникали будинки.

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Місцева влада повідомила, що загалом 19 людей загинули в Ябланиці, де у вівторок відбудеться колективний похорон. Чотири людини загинули в Коніці, на схід від Ябланиці, і ще троє – у Фойніці, на північ від неї.

Сміття від зсуву та повені засмітило ідеально чисту, смарагдово-зеленого кольору річку Неретву, яка є популярним місцем відпочинку туристів і місцевих жителів.

Проливні дощі і вітер пройшли чотирма муніципалітетами в центральній і південній Боснії 4 жовтня. Вони зруйнували будинки, дороги і мости, в результаті чого села залишилися без доріг і електрики.

Раніше у Боснії відкрили кримінальне провадження за фактом руйнації кар’єру над Ябланицею, що, як вважають, посилило катастрофічні наслідки повені. Компанія-користувач кар’єру не мала усіх необхідних дозволів для ведення такої діяльності у цьому місці.