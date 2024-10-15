Кількість жертв руйнівної повені в Боснії досягла 26
Кількість жертв руйнівної повені і зсувів у Боснії цього місяця сягнула 26 осіб, рятувальні команди шукають ще одну людину, яка вважається зниклою безвісти через 10 днів після вирування стихії.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, повідомила влада Боснії в понеділок.
Рятувальні команди вже кілька днів розбирають завали, шукаючи тих, хто досі вважається зниклим безвісти. Найбільше постраждав населений пункт Ябланиця та його околиці – його засипало камінням з кар'єру на пагорбі, розташованому вище.
Мешканці району Ябланиці розповіли, що чули гуркіт грому, який розбудив їх посеред ночі. Вони бачили, як на їхніх очах зникали будинки.
Місцева влада повідомила, що загалом 19 людей загинули в Ябланиці, де у вівторок відбудеться колективний похорон. Чотири людини загинули в Коніці, на схід від Ябланиці, і ще троє – у Фойніці, на північ від неї.
Сміття від зсуву та повені засмітило ідеально чисту, смарагдово-зеленого кольору річку Неретву, яка є популярним місцем відпочинку туристів і місцевих жителів.
Проливні дощі і вітер пройшли чотирма муніципалітетами в центральній і південній Боснії 4 жовтня. Вони зруйнували будинки, дороги і мости, в результаті чого села залишилися без доріг і електрики.
Раніше у Боснії відкрили кримінальне провадження за фактом руйнації кар’єру над Ябланицею, що, як вважають, посилило катастрофічні наслідки повені. Компанія-користувач кар’єру не мала усіх необхідних дозволів для ведення такої діяльності у цьому місці.