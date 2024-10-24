Лідери Польщі та Південної Кореї засудили відправку військ КНДР на допомогу Росії

Президент Польщі Анджей Дуда та його південнокорейський колега Юн Сок Йоль засудили відправку Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України як загрозу глобальній безпеці.

Про це із посиланням на пресслужбу лідера Південної Кореї пише агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як пише агентство, лідери двох країн провели зустріч на вищому рівні та засудили відправлення військ КНДР до Росії.

"Ми погодилися, що відправка Північною Кореєю військ до Росії є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН, а також провокацією, яка виходить за межі Корейського півострова і Європи і загрожує глобальній безпеці", – заявив південнокорейський лідер.

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Також очільники країн домовилися про те, що будуть наполягати на укладанні нового контракту на експорт південнокорейських танків K2 до Польщі до кінця року.

Фото: Вікіпедія

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.

На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.