Лидеры Польши и Южной Кореи осудили отправку войск КНДР на помощь России

Президент Польши Анджей Дуда и его южнокорейский коллега Юн Сок Йоль осудили отправку Северной Кореей войск в Россию для участия в войне против Украины как угрозу глобальной безопасности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу лидера Южной Кореи пишет агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как пишет агентство, лидеры двух стран провели встречу на высшем уровне и осудили отправку войск КНДР в Россию.

"Мы согласились, что отправка Северной Кореей войск в Россию является прямым нарушением резолюций Совета безопасности ООН и Устава ООН, а также провокацией, которая выходит за пределы Корейского полуострова и Европы и угрожает глобальной безопасности", – заявил южнокорейский лидер.

Реклама:

Также главы стран договорились о том, что будут настаивать на заключении нового контракта на экспорт южнокорейских танков K2 в Польшу до конца года.

Фото: Википедия

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом, а также заявил, что военные КНДР, в случае участия в войне против Украины, станут законными целями так же, как и российские.

На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.