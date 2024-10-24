У Зеленського кажуть, що спротив запрошенню України у НАТО менший, ніж за чутками у ЗМІ

Інформація у ЗМІ про те, що сім країн начебто виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності.

Про це ЗМІ повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

За його словами, інформація про те, що сім країн начебто виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності.

"Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу", – наголоси він.

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Никифоров акцентував, що насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

Він нагадав, що запрошення України до НАТО – перший пункт "плану перемоги" президента Володимира Зеленського та "надійний шлях до справедливого та тривалого миру".

"Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", – підсумував речник українського лідера.

Зауважимо, раніше видання Politico з посиланням на американських і натівських посадовців повідомило, що сім країн НАТО начебто гальмують запрошення України до Альянсу.

Зокрема, як стверджували журналісти, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають запрошувати Україну в НАТО. Угорщина та Словаччина також нібито чинять опір такому рішенню, а Бельгія, Словенія та Іспанія "ховаються за США та Німеччиною".

Нагадаємо, Зеленський 17 жовтня у Брюсселі сказав, що сподівається переконати канцлера Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.

Шольц, коментуючи представлений "план перемоги", одним із пунктів якого є запрошення України в НАТО, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Також, як повідомляла 22 жовтня "Європейська правда", Зеленський вважає, що Берлін пом’якшив свій скепсис щодо вступу України до НАТО.